Большой Барьерный риф может исчезнуть? Что заявили в ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО хотят, чтобы Большой Барьерный риф внесли в список объектов всемирного наследия, которым "угрожает опасность" из-за изменений климата.

Об этом 22 июня сообщили BBC News.

В свою очередь в ООН хотят понизить в списке систему коралловых рифов. Австралию призывают ускорено бороться в глобальным потеплением.

При этом власти Австралии намерены выступить "против" данной рекомендации.

Спор между ЮНЕСКО и властями Австралии по поводу статуса рифа, который получил рейтинг всемирного наследия в 1981 году продолжается и по сей день. В ЮНЕСКО обсуждали вопрос о том, должен ли он быть включен в список "находящихся в опасности" в 2017 году.

По мнению ученых, рост температур морских вод из-за глобального потепления, которое вызвано сжиганием топлива, является основной причиной серьезного повреждения рифа.

Если рекомендация будет выполнена, это будет первый случай, когда природный объект всемирного наследия будет помещен в список "находящихся под угрозой", главным образом из-за воздействия изменения климата.

Китай стоит во главе ЮНЕСКО, и есть некоторые предположения, что давняя напряженность между Пекином и Канберрой могла повлиять на это решение.

Напомним, что 9 июня картографы Национального географического общества сообщили, что воды вокруг Антарктиды, достойны собственного названия: Южный океан.