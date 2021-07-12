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В США рыбу "десантируют" в озера с самолета: для чего (видео)

В США рыбу "десантируют" в озера с самолета: для чего (видео)
05:26 Сегодня Телеграф

В американском штате Юта, в целях увеличения популяции рыбы в озерах, была задействована авиация. 

Utah Division of Wildlife Resources поделились кадрами того, как происходит "рыбный десант". 

Отмечается, что к около 200 горным озерам штата невозможно добраться на автомобиле, а потому был избран столь необычный способ. 

В легкомоторный самолет можно загрузить несколько сотен литров воды и до 35 тысяч единиц рыбы. При этом "десантником" может стать не каждая рыбина, для этого надо, чтобы ее длина была от 2,5 до 7,5 сантиметров. В таком случае она падает на поверхность "подобно листьям" и в целом имеет очень высокие шансы на выживание. 

Для Юты подобные методы доставки рыбы не новы и используются там с 1950-х годов. В отделении защиты дикой природы утверждают, что доставлять рыбу наземным путем было бы сложнее, поскольку к проблемам с труднодоступностью озер добавилась бы еще и необходимость поддерживать нужную концентрацию кислорода в резервуаре, чтобы она не задохнулась.  

Как сообщалось ранее, ЮНЕСКО хочет включить Большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность из-за изменений климата.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Рыба, Юта.
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