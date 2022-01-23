Шевченко возглавит новую команду и сразу повезет ее в Москву

Легенда украинского футбола возглавит сборную соседней страны.

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко после прощания с итальянским "Дженоа" нашел себе новую работу.

Как сообщает vZbirna со ссылкой на собственные источники, он согласился стать тренером сборной Польши.

Отмечается, что все детали контракта стороны уже согласовали, осталось лишь согласовать нюансы договора с "Дженоа".

Уточняется, что в Польше Шевченко будет получать зарплату в 2,5 миллиона евро в год, часть из которых будет поступать от Польского футбольного союза, а остальное от спонсоров.

Спортивный журналист Роман Свирин также отметил, что первый матч бело-красных под руководством Шевченко пройдет в Москве против сборной России 23 марта.

"Победа только в одном матче мгновенно сбросит всю отрицательную пену с Андрея, возникшую после отставки из Дженоа", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, Шевченко потерял работу в "Дженоа" после поражения в поединке 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 против "Милана".

Тогда его команда проиграла со счетом 3:1.

После этого ходили слухи о том, что он может возглавить киевское "Динамо". При этом вернуться в Украину его призывал даже президент Владимир Зеленский.