"Милан" — "Челси": возможен ли реванш на "Сан Сиро"?

11 октября. 22.00. Милан. "Сан Сиро". Трансляция – медиасервис MEGOGO

Разгромная победа "Челси" над "Миланом" на "Стэмфорд Бридж" (3:0) — результат впечатляющий. Не то чтобы победа лондонцев, все еще находящихся в состоянии перестройки и привыкания команды к требованиям нового тренера, не была ожидаемой, наоборот, ее прогнозировали эксперты, букмекеры, журналисты, но вот то, что "россонери" бросят играть уже после первого пропущенного гола, и вообще нанесут по воротам Аррисабалаги всего 4 удара и 1 в створ – это неожиданность от чемпиона Италии.

После трех туров ситуация в группе Е довольно интересна. С победой и двумя ничьими лидирует "Зальцбург", а "Челси" и "Милан", каждый из которых заработал по 4 очка, следуют за австрийцами. На данный момент из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов впереди лондонцы, поэтому, если у "россонери" есть амбиции в этом розыгрыше Лиги чемпионов, им нужно побеждать "синих" дома.

Беттинг-партнер ФК "Челси" Parimatch Parimatchсчитает лондонцев фаворитами выездного поединка с "Миланом". Коэффициент на то, что "синие" огорчат публику на "Сан Сиро" и заберут еще три очка на групповом этапе ЛЧ, выставлен коэффициент – 2.40. Шансы "россонери" на победу ниже – 3.05 к 1. Не верят эксперты и в то, что соперники сыграют вничью. Коэффициент на такой результат – 3.45.

Собственно и "Челси", и "Милан" подходят к матчу с приятным послевкусием побед в национальных чемпионатах. Лондонцы без проблем в 10-м туре АПЛ победили "Вулверхемптон" (3:0), еще и дебютным голом за клуб отличился 21-летний воспитанник клуба Армандо Броя. А вот "Милан" в 9-м туре Серии А одолел принципиального соперника – "Ювентус" (2:0), а Стефано Пиоли назвал игру невероятной "с точки зрения энергии и интенсивности" и заявил, что "технически команда даже может сделать немного больше" . И это при том, что Пиоли до сих пор очень ограничен кадрово. Возвращение Тео Эрнандеса может радовать, но в целом ситуацию не меняет. Главный тренер "россонери" до сих пор вынужден экспериментировать, чтобы компенсировать отсутствие пяти игроков основы.

А "Челси" точно приедет в Милан без Уэсли Фофана. 21-летний француз, за ​​которого лондонцы летом заплатили "Лестеру" 80 миллионов евро, забил свой дебютный гол за "синих" в первом матче с "россонери", но тогда же травмировал колено и выпал минимум на 6 недель.

Эксперты Parimatch наиболее вероятным результатом считают минимальную победу "Челси", а среди возможных авторов голов выделяют Обамеянга или Стерлинга. А вот на игру "Милана" точно должно повлиять Леау, португалец продолжает творить чудеса на футбольном поле и повышать собственный ценник. Самое время занимать синюю или красно-черную сторону и заряжать на победу любимой команды вместе с Parimatch!