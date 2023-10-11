"Это позор": известный тренер призвал наказать УЕФА за попытку вернуть россиян в футбол

Легендарный тренер хочет найти виновных

Исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к международным турнирам, хотя и сама вероятность возвращения россиян в международный футбол вызвала уже немало негативной реакции. В частности, с призывом провести расследование в отношении международной организации выступил известный украинский тренер Мирон Маркевич.

В комментарии порталу Sport.ua он признался, что его настораживает сам факт рассмотрения вопроса о снятии санкций со страны-агрессора. По словам Маркевича, все происходящее можно описать только одним словом — позор.

"Я был шокирован… Вот почему надо провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА Александера Чеферина, то нужно поднимать вопрос о выражении ему недоверия.

Потому что это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидного: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение Исполкома вызовет такое сопротивление со стороны европейской футбольной общины, и поэтому пришлось дать, как говорится, заднюю. Однако, чтобы таким горе-функционерам больше не хотелось принимать необдуманные решения, надо, повторяю, провести расследование и наказать виновных", – сказал опытный наставник "Карпат".

Ранее "Телеграф" писал о том, как в россии начали истерить после решения УЕФА по поводу их сборных.