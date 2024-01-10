Все решится после одного матча: в клубе Мудрика готовятся большие перемены
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дела Челси идут не лучшим образом
Лондонский "Челси" проиграл в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги скромному "Мидлсбро" со счетом 0:1. После игры появилась информация, что боссы клуба могут уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино.
Об этом пишет Football London. По данным источников издания, на аргентинского наставника оказывается серьезное давление, а связано это с неудовлетворительными результатами команды.
Издание пишет, что у боссов "Челси" все меньше доверия к тренеру и в любой момент их терпение может урваться. В частности, уволить специалиста смогут в том случае, если "аристократы" не выиграют в ответной игре с "Мидлсбро", которая пройдет 23 января.
Интересно, что "Мидлсбро" выступает во втором по силе дивизионе Англии и поражение от такой скромной команды стало громкой сенсацией.
К слову, дела у "Челси" идут плохо и в чемпионате Англии. В турнирной таблице Премьер-лиги "синие" идут только на десятой строчке с 28 баллами.
Напомним, что с января 2023 года в составе лондонского клуба выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии.