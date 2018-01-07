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ГСЧС приняли усиленные меры безопасности на Рождественские праздники

ГСЧС
10:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Рождественские праздники охраняют 7 тысяч спасателей, наготове самолет и вертолет.

На период празднования Рождества подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

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В частности, в каждом регионе страны проведены уточнения мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий на Рождественские праздники, и на случай совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

Также будет проводиться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей. В целом, к 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС. В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

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Все по теме:

ГСЧС, Массовые мероприятия, Николай Чечеткин, Рождественские праздники, Спасатели, Украина.
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