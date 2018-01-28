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Карта АТО: штаб подтвердили гибель бойца АТО от пули снайпера
13:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что боевики не смогли соблюсти полного режима тишины, зафиксирован обстрел на Донецком направлении.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции от пули снайпера погиб один украинский военный. Об этом проинформировал в воскресенье на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Вчера боевики российско-оккупационный войск не смогли соблюсти полного режима тишины. В течение прошедших суток в районе проведения антитеррористической операции зафиксирован 1 вражеский обстрел на Донецком направлении. В 13:30 в течение получаса по защитникам Верхнеторецкого из оккупированного поселка Пантелеймоновка вел огонь вражеский снайпер. К сожалению, во время этого обстрела погиб один украинский защитник 1990 года рождения", - сказал Гуцуляк.

Он выразил соболезнования родным и близким, а также товарищам по службе украинского героя, вместе с которыми бок о бок он защищал Украину от российской агрессии.

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Боевики, Верхнеторецкое, Карта АТО, НВФ, Обстрел, Погиб, Снайпер, Украинский военный.
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