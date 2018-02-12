Рейтинг WTA: Костюк обновила личный рекорд
Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.
Особых изменений в классификации не произошло, поскольку большинство теннисисток брали недельную паузу.
Среди достижений украинок можно выделить личный рекорд Марты Костюк. 15-летняя спортсменка дебютировала за сборную Украины на Кубке Федерации, где сумела добыть в двух матчах одну победу. Этот результат позволил ей обновить личный рекорд и подняться на 184 позицию.
Рейтинг WTA (12.02.2018):
1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616
3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5835
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Анжелик Кербер (Германия) – 3031
10 (10). Юлия Гергес – 2900
...40 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...65 (65) Катерина Козлова (Украина) – 922
...80 (80) Катерина Бондаренко (Украина) – 818
...184 (185) Марта Костюк (Украина) – 308