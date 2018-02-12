Рейтинг WTA: Костюк обновила личный рекорд

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.

Особых изменений в классификации не произошло, поскольку большинство теннисисток брали недельную паузу.

Среди достижений украинок можно выделить личный рекорд Марты Костюк. 15-летняя спортсменка дебютировала за сборную Украины на Кубке Федерации, где сумела добыть в двух матчах одну победу. Этот результат позволил ей обновить личный рекорд и подняться на 184 позицию.

Рейтинг WTA (12.02.2018):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616

3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5835

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (9). Анжелик Кербер (Германия) – 3031

10 (10). Юлия Гергес – 2900

...40 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260

...65 (65) Катерина Козлова (Украина) – 922

...80 (80) Катерина Бондаренко (Украина) – 818

...184 (185) Марта Костюк (Украина) – 308