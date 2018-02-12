Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей! Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей!
Новости: Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление
Новости: Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования
X

Рейтинг WTA: Костюк обновила личный рекорд

Марта Костюк
15:26 Сегодня Телеграф
sport.ua

Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.

Особых изменений в классификации не произошло, поскольку большинство теннисисток брали недельную паузу.

Среди достижений украинок можно выделить личный рекорд Марты Костюк. 15-летняя спортсменка дебютировала за сборную Украины на Кубке Федерации, где сумела добыть в двух матчах одну победу. Этот результат позволил ей обновить личный рекорд и подняться на 184 позицию.

Рейтинг WTA (12.02.2018):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616
3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5835
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Анжелик Кербер (Германия) – 3031
10 (10). Юлия Гергес – 2900

...40 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...65 (65) Катерина Козлова (Украина) – 922
...80 (80) Катерина Бондаренко (Украина) – 818
...184 (185) Марта Костюк (Украина) – 308

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Каролина Возняцки, Леся Цуренко, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Вятрович: "Родину-мать" нужно декоммунизировать Моуриньо рассказал о трансферных планах на лето В НАПК отчитались о количестве поданных чиновниками е-деклараций

Последние новости

Грузовик во Франции въехал в школьный автобус: погибла 15-летняя девочка Художница представила, как выглядели бы страны, будь они людьми (Фото) Игрок "Шахтера" перешел в российский клуб
Сегодня читают
01 Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
02 Илон Маск объяснил провал миссии СССР на Луну
03 Ученым удалось воссоздать лицо царицы Нефертити
04 Олимпиада 2018: Андерсон завоевала "золото" в слоупстайле
05 Из отпуска в командировку: мэр Одессы отправился в Чехию
Новости сегодня
16:00 Заболеваемость корью в Европе выросла втрое
15:58 МИД проверяет информацию о задержании украинца в оккупированном Крыму
15:57 На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения
15:56 Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)
15:54 Граждане не из ЕС получат право на временное пребывание в Польше
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко рассказал, на кого Украина готова обменять Сущенко Украина готова обменять солдат РФ на Сущенко
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье
Новости: Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине похолодает В Украину идет похолодание
Новости: Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото) Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото)
Добавить комментарий
0