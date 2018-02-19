Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стал лидером по количеству наград BAFTA

В Лондоне состоялась 71 церемония вручения премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2017 год. Лидером по количеству наград стал фильм Мартина МакДонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

Фильм получил награды в пяти категориях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл) и "Лучший оригинальный сценарий".

Фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" получил три награды, в том числе, в категории "Лучший режиссер".

Премию за "Лучшую мужскую роль" получил Гэри Олдман за роль в фильме "Темные времена", где он сыграл Уинстона Черчилля. В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Эллисон Дженни за ленту "Тоня против всех".

Лушим мультфильмом признана картина "Тайна Коко".