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В центре Одессы неизвестный поджег автомобиль судьи

В центре Одессы неизвестный поджег автомобиль судьи
04:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Возле автомобиля обнаружили обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек.

В историческом центре Одессы сегодня неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во вторник на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на улице Торговой горит припаркованный автомобиль Volkswagen. По неподтвержденным данным, иномарка принадлежит одному из судей.

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По указанному адресу была немедленно направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«После завершения мероприятий по пожаротушению правоохранители обнаружили возле автомобиля обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек», - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к поджогу.

Как сообщалось ранее, недавно одессит разбил топором несколько машин во дворе суда в Киеве.

 

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Автомобиль, Новости Одессы, Одесса, Поджог, Украина.
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