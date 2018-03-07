В Европаламенте призывают сократить зависимость от российского газа

Последние действия "Газпрома" должны подтолкнуть ЕС к сокращению зависимости от газа и нефти из России.

Такое мнение высказали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галлер в совместном заявлении, передает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение "Газпрома" не поставлять Украине газ, а также его намерение разорвать контракты с "Нафтогазом" "является еще одним доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, может иметь влияние на энергетическую безопасность ЕС", - отметили три евродепутата, которые представляют фракцию Европейской народной партии.

Они приветствовали готовность Еврокомиссии к посреднической роли в газовом споре.

При этом политики добавили: "Последние события делают более важным для ЕС усилить свою энергетическую безопасность, немедленно уменьшив его зависимость от поставок нефти и газа от авторитарных режимов ".

На сегодняшний день Россия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, ее доля в импорте составляет около 40 процентов.

Напомним, после принятия решения Стокгольмским арбитражем "Газпром" отказался поставлять Украине заказанные объемы газа, а также начал процедуру разрыва контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит.