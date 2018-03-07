Число жертв в Восточной Гуте достигло 800 человек

Вследствие мощных авиаударов и артобстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников по анклаву Восточная Гута поблизости Дамаска, начиная с 18 февраля, погибли уже около 800 мирных жителей, в частности около 180 детей.

Такие данные обнародовали в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на данные собственной сети информаторов, сообщает DW.

"Среди погибших - по меньшей мере 177 детей... Лишь 6 марта в Восточной Гуте жертвами бомбардировок и обстрелов стали 19 гражданских", - утверждают в центре мониторинга.

Тем временем сирийские правительственные войска и союзные им силы продвигаются глубже в анклав. По состоянию на утро 6 марта они контролировали около 40 процентов территории Восточной Гуты.

Ранее сообщалось о предложении российских военных к повстанцам и их семьям оставить территорию анклава. Им пообещали предоставить транспорт, разрешили забрать с собой личное оружие и гарантировали безопасность во время перевозки в другие районы Сирии, которые контролируются враждебными к Башару Асаду силами.

7 марта состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии и соблюдении резолюции о 30-дневном перемирии. В качестве инициаторов проведения такого заседания выступили Великобритания и Франция.