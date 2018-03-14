Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма
Новости: Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости: "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров
Новости: Скандал в мире науки: крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов" Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
X

Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма

Александр Турчинов
03:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Александр Турчинов рассказал о своем блефе в разговоре с Сергеем Нарышкиным 2 марта 2014 года.

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года звонил тогдашнему председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину с целью дать ответ на ультиматум российских военных в Крыму по сдаче оружия военными ВСУ.

Порошенко не осведомлен об обстоятельствах самоустранения Януковича
Порошенко не осведомлен об обстоятельствах самоустранения ЯнуковичаЧитать полностью

Об этом Турчинов заявил в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", продемонстрированном во вторник на телеканале "1+1".

По его словам, российской стороне было сказано, что украинские военные будут использовать всю имеющуюся оружие в случае штурма россиянами военных частей ВСУ в Крыму.

"Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит: Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум: до 21 часа они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Нужно политическое решение", - рассказал Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности Президента Украины.

Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и СавченкоЧитать полностью

После этого он попытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако это не удалось, поскольку российская сторона сообщила, что официальная Москва не признает Турчинова как и.о. Президента Украины-Верховного Главнокомандующего ВС Украины. В то же время, с ним могут считаться, как с легитимным председателем Верховной Рады.

"Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющуюся оружие", - сообщил Турчинов.

Он добавил, что это был блеф, однако он сработал: "Я блефовал. Но у меня другого варианта не было сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он передаст это Путину, и ночью наступления не произошло. А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

агрессия РФ, Александр Турчинов, Донбасс, Крым, Оккупация Крыма, Россия, РФ, Сергей Нарышкин, СНБО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Порошенко отмечает значительный успех IT-сектора в Украине Полиция раскрыла подробности двух ночных погонь в Киеве Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки в Станице Луганской

Последние новости

Медики рассказали, почему полным людям следует есть жареный чеснок Стало известно, когда капитан "Динамо" вернется на футбольное поле Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео)
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
02 Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
03 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
04 Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
05 В Лондоне нашли мертвым партнера покойного российского олигарха
Новости сегодня
02:48 "Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" (Видео)
01:57 Хоррор "Тихое место" с Эмили Блант получил 100%-й рейтинг критиков
01:40 Фертильность мужчины зависит от его сна
01:29 СБУ предотвратила деятельность ряда антиукраинских центров
00:50 Ученые приоткрыли тайну постройки Стоунхенджа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины Порошенко обсудил с послами G7 актуальные проблемы Украины
Новости: Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео) Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Добавить комментарий
0