Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года звонил тогдашнему председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину с целью дать ответ на ультиматум российских военных в Крыму по сдаче оружия военными ВСУ.

Об этом Турчинов заявил в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", продемонстрированном во вторник на телеканале "1+1".

По его словам, российской стороне было сказано, что украинские военные будут использовать всю имеющуюся оружие в случае штурма россиянами военных частей ВСУ в Крыму.

"Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит: Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум: до 21 часа они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Нужно политическое решение", - рассказал Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности Президента Украины.

После этого он попытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако это не удалось, поскольку российская сторона сообщила, что официальная Москва не признает Турчинова как и.о. Президента Украины-Верховного Главнокомандующего ВС Украины. В то же время, с ним могут считаться, как с легитимным председателем Верховной Рады.

"Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющуюся оружие", - сообщил Турчинов.

Он добавил, что это был блеф, однако он сработал: "Я блефовал. Но у меня другого варианта не было сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он передаст это Путину, и ночью наступления не произошло. А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока".