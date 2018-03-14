Рабочие подгруппы Трехсторонней группы встречаются в Минске

В Минске проходит встреча четырех рабочих подгрупп по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в микроблоге Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

По итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 28 февраля, пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона ожидает продолжения процесса освобождения заложников. Других подробностей об освобождении украинских заложников она не сообщила. Украинская делегация в Минске поставила вопрос о допуске наблюдателей ОБСЕ в аннексированный Крым и призвала РФ перестать поставлять на Донбасс вооружение. Также она призывает боевиков вернуть "Укрзализныце" 30 тыс. вагонов. 28 февраля контролируемые Россией боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области. 3 марта Трехсторонняя контактная группа подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с полуночи 5 марта.