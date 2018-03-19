Путин сделал первое заявление после победы на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что пока никаких конституционных реформ не планирует, а вопрос об участии в выборах в 2030 году назвал смешным.

Об этом он сказал в своем избирательном штабе.

«Пока я никаких реформ не планирую конституционных», - сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли у него планы на новом президентском сроке проводить конституционные реформы.

При этом отвечая на вопрос, рассматривает ли возможность участия в выборах-2030 сказал, что подобное предположение смешно.

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», - сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.

Так он ответил на вопрос допускает ли он возможность возвращения на президентский срок в 2030 году.

«Что касается председателя правительства, правительства в целом - я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно я начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», - добавил Путин.

К весне 2030 года Путину будет 77 лет.