Джей Зи и Бейонсе обвинили в плагиате

На этот раз поклонники уличили Бей и её супруга в копировании Ким и Канье. Недавно Бейонсе и Джей Зи порадовали поклонников новостью о новом мировом турне. Супруги отправятся в тур под названием "OTR II", который является продолжением тура "On The Run", отгремевшего в 2014 году в поддержку альбомов "Beyoncе" и "Magna Carta... Holy Grail". В этот раз на концертах супруги порадуют зрителей композициями из альбомов — "Lemonade" и "4:44".

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 12 Мар 2018 в 6:55 PDT

В Инстаграме Бейонсе анонсировала событие, разместив стильное черно-белое промофото. Однако пользователи Сети назвали кадр плагиатом, сравнив снимок с клипом Bound 2, в котором Канье Уэст и Ким Кардашьян тоже едут на мотоцикле.

Многие из фолловеров отметили, что Бей и Джей подражают Ким и Канье: "Выглядит так, как будто они сейчас выпустят кавер-версию Bond 2".