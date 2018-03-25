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Джей Зи и Бейонсе обвинили в плагиате

Джей Зи и Бейонсе
14:10 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Бейонсе и Джей Зи одна из самых популярных пар в Голливуде, которую часто сравнивают с еще одной не менее известной четой Кардашьян-Уэст.

На этот раз поклонники уличили Бей и её супруга в копировании Ким и Канье. Недавно Бейонсе и Джей Зи порадовали поклонников новостью о новом мировом турне. Супруги отправятся в тур под названием "OTR II", который является продолжением тура "On The Run", отгремевшего в 2014 году в поддержку альбомов "Beyoncе" и "Magna Carta... Holy Grail". В этот раз на концертах супруги порадуют зрителей композициями из альбомов — "Lemonade" и "4:44".

 

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

В Инстаграме Бейонсе анонсировала событие, разместив стильное черно-белое промофото. Однако пользователи Сети назвали кадр плагиатом, сравнив снимок с клипом Bound 2, в котором Канье Уэст и Ким Кардашьян тоже едут на мотоцикле.

Многие из фолловеров отметили, что Бей и Джей подражают Ким и Канье: "Выглядит так, как будто они сейчас выпустят кавер-версию Bond 2".

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Бейонсе, Джей-Зи, Звезды, Знаменитость, Плагиат.
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