За Пучдемона вступились немецкие омбудсмены

Немецкое отделение международного "Общества защиты притесняемых народов" (GfbV) предостерегает Берлин от выдачи Мадриду экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает DW. Превращение каталонских политиков в преступников не поможет разрешить охвативший этот испанский регион кризис, а лишь усугубит ситуацию, считает директор GfbV Ульрих Делиус.

"Германии не следует идти на поводу у испанского правительства, которое ничего не делает для поиска политического решения каталонской проблемы и лишь поручает судьям по уголовным делам отправить нежелательных сторонников независимости за решетку", - заявил правозащитник.

В воскресенье бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан немецкой полицией по европейскому ордеру на арест, который накануне выдал Верховный суд Испании. К. Пучдемона задержали на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. Накануне Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест К. Пучдемона и еще нескольких каталонских политиков и принял решение заключить под стражу пять политиков, также обвиняемых в связи со спорным референдумом в организации мятежа и растрате государственных средств. За эти правонарушения им может грозить от 20 до 30 лет тюремного заключения.