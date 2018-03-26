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Савченко дали разрешение на свидание с матерью

Надежда Савченко с мамой
16:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что народному депутату Надежде Савченко разрешили свидание с матерью.

Народному депутату Надежде Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта, дали разрешение на свидание с матерью. Об этом в комментарии журналистам в Апелляционном суде Киева сообщил ее адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня в 10:30 мы зашли (в СИЗО СБУ - прим. ред.) и где-то около часа мы там были с коллегой. Дали разрешение на свидание Надежды и мамы, они воспользуются им", - сказал Чевгуз.

Адвокат также рассказал о состоянии Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО.

"Держится Надежда, она молодец, на мой взгляд, немного похудела. Приняли телевизор, книги и все такое. К сожалению, не приняли воду, которую привезла Вера (сестра Савченко - прим. ред.)", - добавил Чевгуз.

Защита Савченко обжаловала ее арест

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Следователь Службы безопасности Украины сообщил Савченко о подозрении в подготовке теракта в городе Киев.

23 марта Шевченковский райсуд столицы избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко объявила голодовку и сообщила об этом в соответствующем обращении руководителю следственного изолятора, в котором находится.

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Арест Савченко, Надежда Савченко, Нардеп, Подозрение в подготовке теракта, Савченко подозревают в подготовке теракта, Свидание с матерью.
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