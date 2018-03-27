Сторонник ИГИЛ получил пожизненное за создание детской армии
В Британии приговорили к пожизненному учителя, который хотел создать "армию детей" для терактов.
В Британии приговорили к пожизненному заключению сторонника ИГИЛ, который пытался привлечь детей к осуществлению волны атак в Лондоне.
Об этом сообщает The Guardian.
Умар Хак был признан виновным в попытке создать армию из детей. Сообщается, что в мечети на востоке Лондона мужчина показывал им видеозаписи, на которых террористы казнят людей, а также играл с ними ролевые игры в терроризм.
Сообщается, что он также пропагандировал ИГИЛ студентам частной исламской школы в восточном Лондоне, где преподавал исламские студии, несмотря на отсутствие квалификации и то, что он был нанят только как администратор.
Сторонник ИГИЛ также был осужден за планирование использовать оружие и заминированный автомобиль, чтобы совершить теракты в 30 местах.
Полиция считает, что Хак пытался радикализировать не менее 110 детей в мечети и школе, среди них - 35 человек сейчас получают долгосрочную поддержку.