Сторонник ИГИЛ получил пожизненное за создание детской армии

В Британии приговорили к пожизненному заключению сторонника ИГИЛ, который пытался привлечь детей к осуществлению волны атак в Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian.

Умар Хак был признан виновным в попытке создать армию из детей. Сообщается, что в мечети на востоке Лондона мужчина показывал им видеозаписи, на которых террористы казнят людей, а также играл с ними ролевые игры в терроризм.

Сообщается, что он также пропагандировал ИГИЛ студентам частной исламской школы в восточном Лондоне, где преподавал исламские студии, несмотря на отсутствие квалификации и то, что он был нанят только как администратор.

Сторонник ИГИЛ также был осужден за планирование использовать оружие и заминированный автомобиль, чтобы совершить теракты в 30 местах.

Полиция считает, что Хак пытался радикализировать не менее 110 детей в мечети и школе, среди них - 35 человек сейчас получают долгосрочную поддержку.