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Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля

Джеймс Мэттис
01:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

По словам главы Пентагона Мэттиса, Россия таким образом пытается разрушить НАТО изнутри.

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает ответственным за отравление в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Он отметил, что Россия в Европе применила оружие масового уничтожения впервые со времен Второй мировой войны.

"Конечно же он ответственный - он, глава государства", - сказал министр обороны.

Мэттис также подчеркнул, что Россия пытается разрушить "единство западного альянса" и вмешивается в выборы в других странах.

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Напомним: 16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

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