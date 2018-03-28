Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает ответственным за отравление в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что Россия в Европе применила оружие масового уничтожения впервые со времен Второй мировой войны.

"Конечно же он ответственный - он, глава государства", - сказал министр обороны.

Мэттис также подчеркнул, что Россия пытается разрушить "единство западного альянса" и вмешивается в выборы в других странах.

Напомним: 16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.