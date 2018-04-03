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В Новой Зеландии проводят трудовой эксперимент

Офисная работа
19:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Внедрение четырехдневной рабочей недели решили временно опробовать в одной новозеландской компании.

В новозеландской компании Perpetual Guardian временно ввели четырехдневную рабочую неделю, при этом рабочие продолжают получать зарплату такую же, как при пятидневном графике. Этот эксперимент начался в начале марта и продлится шесть недель, до середины апреля. После чего планируют собрать данные об эффективности рабочих. Если эксперимент будет иметь положительный эффект на производительность, такой режим планируют ввести уже в июле, сообщает The Guardian.

Сейчас компания находится на полпути эксперимента. Некоторые работники говорят, что дополнительный выходной дает им возможность заняться домашними делами, на которые раньше времени не хватало. Таким образом работники возвращаются на работу более позитивными и энергичными. Однако глава отдела по работе с персоналом отмечает, что некоторые работники не поняли, что имея три выходных, четыре рабочих дня должны быть более продуктивными. Будет ли эксперимент иметь положительный результат покажет исследование.Издание отмечает, что сокращенный рабочий день практикуется во многих странах. Так, например, среди стран, в которых люди тратят меньше всего времени на работу - Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды - страны, которые занимают верхние позиции в рейтингах процветания и качества жизни.

В этом году в апреле украинцы получат два дополнительных выходных. Выходными днями, кроме обычных выходных, будут 9 и 30 апреля (понедельник). Причиной этого является то, что 8 апреля (воскресенье) будет Пасха. Соответственно, выходной переносится на следующий день. 30 апреля украинцы будут отдыхать, ибо нерабочий день 1 мая приходится на вторник, однако этот выходной придется отрабатывать 5 мая.

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Perpetual Guardian, Выходные, Новая Зеландия, Четырехдневка, Эксперимент.
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