Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минимальная зарплата в Украине: МЭРТ дало прогноз роста Минимальная зарплата в Украине: МЭРТ дало прогноз роста
Новости: МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

Кличко обещает к лету обновить 10 столичных парков

Виталий Кличко в парке
16:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве к лету городская администрация планирует представить 10 капитально обновленных парков.

Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов в парк "Наталка", где будет в этом году осуществлена вторая очередь его реконструкции.

По словам мэра, каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемам. Ремонт будут проводить с использованием современных материалов и технологий.

"И уже к лету мы будем презентовать обновленные парки в разных районах столицы", - сказал Кличко.

В частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк "Победа" (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадный парк (Соломенский район), парк "Совские пруды" (Святошинский район), парк Генерала Ватутина (Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район); завершат работы на второй очереди парка "Наталка".

Общая сумма, необходимая на выполнение работ во всех 10 парках, составляет около 370 млн грн.

Кличко напомнил, что в прошлом году в парке в урочище "Наталка" обустроили дорожки, установили автоматический полив, детскую площадку и площадку work-out, футбольное мини-поле, установили современное освещение, туалет.

"Этот парк стал "золотым стандартом" столичных парков. И наша задача на этот год - создать в каждом районе Киева аналогичный объект", - заявил городской голова.

Он ознакомился с ходом обустройства второй очереди парка "Наталка" (площадь 7 га). В настоящее время начаты работы по укреплению территории. После этого будет осуществлено обустройство входных лестниц, пандусов для людей с инвалидностью, установят элементы благоустройства - туалеты, скамейки, урны, ограждения, систему полива, дорожки.

В обновленном парке появятся парковые павильоны, детские площадки, спортивная и тренажерная площадки. В целом парк будет разделен на шесть функциональных зон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Инфраструктура Киева, КГГА, Киев, Мэр Киева, Парки, Парки Киева, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Данные Госстата: Почти четверть украинцев работают в теневой экономике Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать меры Позитивное настроение: когда взрослые люди застряли в детстве

Последние новости

Microsoft обещает "революционный" Windows В Украине завершили съемки исторического фильма "Экс" "Атлетико" - "Спортинг": обзор матча Лиги Европы (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)
Новости сегодня
17:12 Подержанных авто в Украине стало больше
17:03 Макгрегор приехал на бой Нурмагомедов - Холлоуэй (Видео)
16:59 ЕС поддерживает правительство Украины в реформе энергорынка
16:57 Памела Андерсон: Playboy спас мне жизнь
16:55 Трогательные картинки о дружбе детей и животных (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Минфин США расширил санкции против РФ Минфин США расширил санкции против РФ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0