Кличко обещает к лету обновить 10 столичных парков

Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов в парк "Наталка", где будет в этом году осуществлена вторая очередь его реконструкции.

По словам мэра, каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемам. Ремонт будут проводить с использованием современных материалов и технологий.

"И уже к лету мы будем презентовать обновленные парки в разных районах столицы", - сказал Кличко.

В частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк "Победа" (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадный парк (Соломенский район), парк "Совские пруды" (Святошинский район), парк Генерала Ватутина (Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район); завершат работы на второй очереди парка "Наталка".

Общая сумма, необходимая на выполнение работ во всех 10 парках, составляет около 370 млн грн.

Кличко напомнил, что в прошлом году в парке в урочище "Наталка" обустроили дорожки, установили автоматический полив, детскую площадку и площадку work-out, футбольное мини-поле, установили современное освещение, туалет.

"Этот парк стал "золотым стандартом" столичных парков. И наша задача на этот год - создать в каждом районе Киева аналогичный объект", - заявил городской голова.

Он ознакомился с ходом обустройства второй очереди парка "Наталка" (площадь 7 га). В настоящее время начаты работы по укреплению территории. После этого будет осуществлено обустройство входных лестниц, пандусов для людей с инвалидностью, установят элементы благоустройства - туалеты, скамейки, урны, ограждения, систему полива, дорожки.

В обновленном парке появятся парковые павильоны, детские площадки, спортивная и тренажерная площадки. В целом парк будет разделен на шесть функциональных зон.