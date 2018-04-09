Лавров прокомментировал недавний удар по сирийской базе Т-4

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные в Сирии уже "отреагировали" на возможный удар США.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

"Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии - знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", - сказал Лавров.

При этом он назвал "очень опасным развитием событий недавний авиаудар по сирийской базе Т-4".

"С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные - и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию", - сказал Лавров.

Он добавил, что нужно разбираться, кто именно нанес удар этой ночью по базе в Сирии.

"Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции", - сказал он.

Он добавил, что это "лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится, в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал".

"Которые сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ, борьбы с терроризмом, а потом, кроме этой цели, стали появляться и другие цели. Как анонсируемые, так и тщательно скрываемые", - отметил Лавров.

По его словам, обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в Думе используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании.