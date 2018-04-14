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Еврокомиссия: Турция не готова к вступлению в ЕС

Турция
17:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В докладе Еврокомиссии содержится критика "негативных тенденций" в отношении свободы слова, правового государства и некоторых реформ.

Еврокомиссия (ЕК) признала неудовлетворительным степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз (ЕС). Именно такую оценку содержит подготовленный в Брюсселе новый доклад относительно евроинтеграционного развития ряда стран. Об этом сообщает в субботу, 14 апреля, DW со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag. В предыдущем сообщении издания указывается, в частности, на выявленный еврокомиссарами существенный регресс, который наблюдается в Турции в ряде вопросов. Речь идет прежде всего о правовом государстве, свободе слова, независимости органов юстиции и административной реформе.

"Турция сделала значительные шаги в направлении ЕС", - отмечается в докладе, выдержки из которого цитируют журналисты. При нынешних обстоятельствах речь не идет о том, чтобы "открыть новую страницу" в переговорах по вступлению Турции в ЕС, отмечают авторы доклада. Чтобы изменить ситуацию, Анкаре надо прежде всего преодолеть нынешнюю "негативную тенденцию". Первоочередным в этом списке есть отмена чрезвычайного положения, введенного после попытки военного переворота 2016 года. Так же надо положить конец ослаблению эффективного разделения ветвей власти, отмечается в сообщении. Единственным пунктом, что вызвал одобрительный отклик со стороны аналитиков Еврокомиссии, была турецкая экономика. Она названа в докладе "хорошо развитой". Напомним, что Турция получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 1999 года.

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Доклад, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС, Турция.
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