КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена

Северная Корея празднует 106-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап". День рождения Ким Ир Сена в КНДР считается крупнейшим национальным праздником, его называют День солнца.

Каждые два года с 1982 года в честь дня рождения Ким Ир Сена в Северной Корее проводится фестиваль. В этом году он начался в среду, 11 апреля, и продлится до вторника, 17 апреля. В рамках фестиваля прошли спортивные и культурные мероприятия. Празднования проходят "без провокаций", отмечает агентство.

В 2016 году в день рождения Ким Ир Сена КНДР пыталась совершить запуск баллистической ракеты средней дальности, попытка закончилась неудачей. В 2017 году в День солнца в КНДР прошел военный парад. "Изменившийся настрой в этом году происходит на фоне подготовки КНДР к проведению саммита с Южной Кореей и США", - пишет агентство.

Межкорейский саммит запланирован на 27 апреля. Встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет третьим подобным мероприятиям в истории Южной Кореи и КНДР со времен окончания Корейской войны в 1953 году. Кроме того, на май или начало июня этого года намечены переговоры Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.