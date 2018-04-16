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Джуканович объявил о победе на выборах президента Черногории

Мило Джуканович
06:45 Сегодня Телеграф

Джуканович объявил о своей победе, пообещав, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.

На выборах президента в Черногории побеждает лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее занимал посты премьера и президента страны.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

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Джуканович объявил о своей победе, пообещав, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.

По предварительным данным, он набирает 53,8 процента, его ближайший соперник Младен Боянич - 33,5 процента, на третьем месте Драгиня Вуксанович с результатом 8,3 процента голосов.

Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней.

Президент в Черногории избирается на пятилетний срок. Мило Джуканович занимает руководящие посты в правительстве с 1991 года. Он неоднократно был премьер-министром страны и занимал пост президента с 1998 по 2002 год.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и задумчивости убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Мятеж имел целью не допустить получения Черногории членства в НАТО. Подробнее об этом - в статье "Мы выбрали право на свободную жизнь": как Черногория стала членом НАТО несмотря на истерику России".

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Выборы в Черногории, Мило Джуканович, Новости Черногории, Президент, Черногория.
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