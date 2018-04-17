Карри может пропустить второй раунд плей-офф НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что разыгрывающий защитник Стивен Карри из-за травмы внутренней боковой связки левого колена точно не поможет команде в серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (2-0).

По словам Керра, звёздный защитник не вернётся в строй раньше, чем через три недели. Таким образом, если «Голден Стэйт» выиграет серию у «Сан-Антонио», Карри пропустит полуфинал Западной конференции, в котором его команде будет противостоять победитель пары «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (0-1).

В минувшем регулярном чемпионате Стивен набирал по 26,4 очка, отдавал по 6,1 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,2 блок-шота за 32,0 минуты в среднем за игру.