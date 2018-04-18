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"Не ощущаю себя чемпионом": Зинченко - о завоевании титула АПЛ

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
07:30 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от завоевания титула чемпиона Англии.

Манчестер Сити уже гарантировал себе победу в АПЛ по итогам 33-го тура, и Александр Зинченко поделился своими впечатлениями от этого события.

«Конечно, до конца не ощущаю себя чемпионом Англии. Узнал об этом сидя в аэропорту. Отпраздновал победу кофе. Не видел еще товарищей по команде, никого из персонала, тренерского штаба. В среду у нас тренировка», — сказал украинский полузащитник в интервью Матч ТВ.

«Наши болельщики это заслужили. Конечно, хотелось бы стать чемпионом на глазах собственных болельщиков, но случилось так, как случилось. Очень рад, надеюсь это только начало».

В этом сезоне он сыграл за Манчестер Сити 13 матчей, не забив ни одного гола.

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Все по теме:

Александр Зинченко, АПЛ, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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