Оппозиция начала блокировать движение на улицах Еревана, есть задержанные

Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашиняна, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, с утра в пятницу вновь стали блокировать движение автотранспорта на улицах Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Н.Пашинян.

На площади Республики в центре Еревана полиция задержала нескольких участников акции.

В Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения С.Саргсяна на пост премьера. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.