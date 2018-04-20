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Оппозиция начала блокировать движение на улицах Еревана, есть задержанные

Протесты в Ереване
09:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

В пятницу лидер оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все улицы, используя грузовики, экскаваторы, трактора.

Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашиняна, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, с утра в пятницу вновь стали блокировать движение автотранспорта на улицах Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса". 

"Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Н.Пашинян.

На площади Республики в центре Еревана полиция задержала нескольких участников акции.

 В Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения С.Саргсяна на пост премьера. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.

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Все по теме:

Армения, Ереван, Никол Пашинян, Серж Саргсян.
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