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Цена за Brexit может возрасти

Brexit
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Согласно предварительным расчетам, Brexit должен был обойтись Британии в 39 млрд фунтов, но в реальности цена может возрасти.

Настоящая цена за Brexit - выход Великобритании из Европейского Союза, может быть значительно выше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Национальный офис аудита Великобритании

"Настоящая цена за Brexit может быть выше 7 миллиардов фунтов стерлингов по сравнению с предварительным расчетом правительства в 39 миллиардов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

В британском ведомстве отмечали, что "относительно небольшие изменения", которые указаны в прогнозах Минфина Великобритании, могут привести к существенному увеличению счета за соглашение о выходе из ЕС. Регулятор также предупредил, что Европейский Союз может в будущем принимать решения, которые увеличат счет за Brexit.

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Brexit, Великобритания, Евросоюз, ЕС, Цена.
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