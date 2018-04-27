ФСБ пресекли подготовку терактов в Москве

В Москве задержали четырех участников "ИГИЛ", которые готовили ряд терактов в городе.

Об этом сообщает ФСБ, передают "РИА Новости".

Как сообщает спецслужба, координация террористов велась из Сирии.

"Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона. Координация экстремистов велась из Сирии через мессенджер Telegram", - сообщается в релизе.

Сообщается, также, что ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, во время которой были проведены 17 обысков и задержаны 20 человек. У них были обнаружены материалы с пропагандой "ИГИЛ".

На данный момент решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.