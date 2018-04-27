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ФСБ пресекли подготовку терактов в Москве
17:30 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
ФСБ сообщает о предотвращении серии терактов в Москве, спецслужба заявляет, что задержанные по подозрению в подготовке терактов - члены "ИГИЛ".
В Москве задержали четырех участников "ИГИЛ", которые готовили ряд терактов в городе.
Об этом сообщает ФСБ, передают "РИА Новости".
Как сообщает спецслужба, координация террористов велась из Сирии.
"Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона. Координация экстремистов велась из Сирии через мессенджер Telegram", - сообщается в релизе.
Сообщается, также, что ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, во время которой были проведены 17 обысков и задержаны 20 человек. У них были обнаружены материалы с пропагандой "ИГИЛ".
На данный момент решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
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