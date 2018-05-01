В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе

Неизвестный напал на уличного активиста, бывшего главу "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.

Как сообщает во вторник утром сам активист на своей странице в Facebook, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента.

Сам С.Стерненко, несмотря на ранение, также участвовал в задержании стрелявшего.

Нападение произошло у дома активиста на ул.Сегедской.

По словам С.Стерненко, в него стреляли из пистолета травматического действия. Сейчас пострадавший ожидает на месте происшествия "скорую".

Очевидцы при этом утверждают, что нападавших было двое. Одни из них скрылся с места происшествия.

Позже в Одессе был задержан второй подозреваемый в покушении на известного активиста, бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в настоящее время задержаны два человека.

Первый был задержан самим потерпевшим и очевидцами недалеко от места совершения преступления, второй - по ориентировке.

Также обнаружено транспортное средство, на котором, предположительно, передвигались преступники.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа под руководством главы регионального главка Нацполиции Одесской Дмитрия Головина. Проводятся следственные действия.

Головин сообщил, что изъято видео с камер наблюдения, полиция работает со свидетелями.

"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство", - добавил Головин.

Как сообщила журналистам знакомая Стерненко – Наталья Усатенко, которая была с ним в момент покушения, злоумышленник стрелял резиновыми пулями, целясь активисту в затылок.

"Совершив несколько выстрелов, начал убегать. Сергей побежал за ним. Я вызвала полицию... Целился точно в Сергея Стерненко. Стрелял со спины. Попал в шею. Рваная рана. К счастью, угрозы для жизни нет. Сейчас Сергея осматривают медики в больнице", - сообщила Усатенко, добавив, что пули, гильзы и сам пистолет правоохранители изъяли с места происшествия.

Она связывает нападение на активиста с его общественной деятельностью.

Женщина напомнила, что сегодня на 23-летнего общественника было совершено второе покушение за последние полгода.