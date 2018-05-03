Пожар в Балаклее: открыто уголовное дело
Пожар на бывшем хранилище боеприпасов под Балаклеей расследуется как халатное отношение к военной службе.
Прокуратура начала уголовное производство по факту пожара, который начался на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.
"Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ИФ) УК Украины. Расследование ведет полиция. Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство", - сказал В.Зубко в четверг вечером.
Как сообщалось, в четверг около 14.00 вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи воспламенилась сухая трава, начался пожар.
Эвакуация всего города не проводилась.
По информации полиции, в результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время боеприпасы, которые взрываются в результате пожара, не разлетаются за пределы технической территории, сообщил глава Балаклейской райадминистрации Степан Масельский.
Пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям локализировали основные очаги пожара в Балаклее. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления.