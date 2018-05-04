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Чуть меньше четверти чашки: в ОЗХО назвали дозу "Новичка" в Солсбери

ОЗХО
10:17 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Глава ОЗХО назвал дозу вещества, использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери использовали от 50 до 100 г ядовитого вещества.

Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узумджу в интервью The New York Times.

По его словам, это количество - в диапазоне от чуть меньше четверти чашки до половины чашки жидкости – значительно выше того, что могло быть создано в лаборатории для исследовательских целей, а это означает, что оно почти наверняка создавалось для использования в качестве оружия.

"Для исследовательской деятельности или защиты, например, вам понадобится от 5 до 10 грамм, однако в Солсбери было использовано больше. Не зная точного количества, я могу сказать об использовании от 50 до 100 граммов, а это точно выходит за рамки исследовательской деятельности" - сказал он.

Отмечается, что вещество было найдено на дверной ручке Скрипалей и в парке, где их в бессознательном состоянии. Оно использовалось в жидкой форме.

"Одна вещь, которую важно отметить, нервный агент, похоже, очень стойкий. На него не влияют погодные условия. Это объясняет, на самом деле, то, что мы смогли идентифицировать его через значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты", — отметил председатель ОЗХО.

По его словам, вещество будет включено в список химического оружия, и страны, чьи запасы превышают 5-10 граммов, будут обязаны его декларировать.

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Ахмет Узумджу, Новичок, ОЗХО, Отравление Скрипалей, Сергей Скрипаль.
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