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Президент Эстонии посетит Киев 22-24 мая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
14:24 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Украину с официальным визитом, где встретится с Петром Порошенко и другими политиками.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит с государственным визитом в Украину и в том числе посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский "Реал" и британский "Ливерпуль".

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на канцелярию президента.

Официальная часть визита Керсти Кальюлайд в Украину продлится три дня - с 22 по 24 мая.

Кальюлайд встретится с президентом страны Петром Порошенко. Также запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и председателем Верховной рады Андреем Парубием.

Кроме того, Керсти Кальюлайд откроет бизнес-семинар в Киеве и встретится с местными бизнесменами, а также с представителями украинского гражданского общества.

В ходе своего официального визита глава государства также посетит Восточную Украину, где встретится с губернатором Харьковской области и узнает о восстановлении и гуманитарной ситуации в регионе, пострадавшем от военных действий.

После завершения официальной части визита Керсти Кальюлайд в компании Петра Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Он пройдет вечером 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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Визит президента Эстонии в Украину, Керсти Кальюлайд, Президент Эстонии, Украина, Эстония.
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