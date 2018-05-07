Президент Эстонии посетит Киев 22-24 мая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит с государственным визитом в Украину и в том числе посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский "Реал" и британский "Ливерпуль".

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на канцелярию президента.

Официальная часть визита Керсти Кальюлайд в Украину продлится три дня - с 22 по 24 мая.

Кальюлайд встретится с президентом страны Петром Порошенко. Также запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и председателем Верховной рады Андреем Парубием.

Кроме того, Керсти Кальюлайд откроет бизнес-семинар в Киеве и встретится с местными бизнесменами, а также с представителями украинского гражданского общества.

В ходе своего официального визита глава государства также посетит Восточную Украину, где встретится с губернатором Харьковской области и узнает о восстановлении и гуманитарной ситуации в регионе, пострадавшем от военных действий.

После завершения официальной части визита Керсти Кальюлайд в компании Петра Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Он пройдет вечером 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.