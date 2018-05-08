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На Хмельнитчине обвалилась стена мебельной фабрики

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Место происшествия
23:21 Сегодня Телеграф
km.dsns.gov.ua
Фото: km.dsns.gov.ua

В результате происшествия две машины оказались под завалами.

8 мая в 12:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обрушении стены на территории мебельной фабрики в г. Дунаевцы в Хмельницкой области.

Об этом заявили в пресс-службе ГосЧС области

В результате инцидента было завалено помещение с оборудованием и два легковых автомобиля Nissan и ВАЗ, которые находились на стоянке.

На место происшествия сразу прибыли спасатели 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасатели осуществили разбор обрушенных конструкций.

Осложняла работу пожарных газовая установка на автомобили ВАЗ, что получила повреждения во время обрушения стены. В конце концов работникам ГСЧС удалось устранить опасность газовой установки и осуществить разбор всех завалов.

В результате инцидента никто не пострадал.

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ГСЧС, Дунаевцы, Обвал, Хмельницкая область.
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