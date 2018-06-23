Пьяное ДТП в Харькове: тело погибшей женщины пробило витрину

Сегодня, 23 июня, около 4:00 в Кривом Роге на улице Светлогорской пьяный водитель сбил насмерть двух женщин.

Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский" с места происшествия.

По данным издания, водителю Nissan 26 лет, он двигался со стороны шахты "Родина" в сторону "свадебного перекрестка".

После наезда автомобиля на женщин иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель выжил.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.