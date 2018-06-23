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Пьяное ДТП в Харькове: тело погибшей женщины пробило витрину

ДТП
10:16 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин, а сам после вылета в кювет остался жив.

Сегодня, 23 июня, около 4:00 в Кривом Роге на улице Светлогорской пьяный водитель сбил насмерть двух женщин.

Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский" с места происшествия.

По данным издания, водителю Nissan 26 лет, он двигался со стороны шахты "Родина" в сторону "свадебного перекрестка".

После наезда автомобиля на женщин иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель выжил.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

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ДТП, Кривой Рог, Украина.
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