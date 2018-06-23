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Пьяное ДТП в Харькове: тело погибшей женщины пробило витрину
10:16 Сегодня Телеграф
В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин, а сам после вылета в кювет остался жив.
Сегодня, 23 июня, около 4:00 в Кривом Роге на улице Светлогорской пьяный водитель сбил насмерть двух женщин.
Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский" с места происшествия.
По данным издания, водителю Nissan 26 лет, он двигался со стороны шахты "Родина" в сторону "свадебного перекрестка".
После наезда автомобиля на женщин иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель выжил.
Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.
На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.
Telegraf.com.ua