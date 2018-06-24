Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с ряда нардепов
Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с ряда нардепов
Новости: В Турции 24 июня выбирают президента и парламент
В Турции проходят парламентско-президентские выборы
Новости: Вернидуб рассказал, за счет чего Лунин может стать основным в Реале
Вернидуб рассказал, за счет чего Лунин может стать основным в Реале
Новости: NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
X

В ГФС намерены усилить контроль за рынком сигарет

Сигареты
11:09 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Государственная фискальная служба и представители бизнеса разработают общую позицию по введению электронной системы контроля производства табачных изделий.

Представители Государственной фискальной службы и бизнеса договорились выработать общую позицию относительно внедрения электронной системы контроля за производством табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам встречи и.о. председателя ГФС Мирослава Продана с участниками рынка.

"Государственная фискальная служба активизировала переговорный процесс с участниками табачного рынка относительно введения электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет. Это - действенный способ предупреждения появления на рынке фальсифицированной продукции, что и обсудили производители табачных изделий на встречи с и.о. главы ГФС Проданом", - говорится в сообщении.

Как отметили представители бизнеса, каждый крупный производитель на предприятии имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя до конечного потребителя (track&trace) с помощью уникального идентификатора.

Электронная акцизная марка, по их мнению, должна работать аналогично.

"На сегодня есть несколько вариантов того, какой должна быть электронная акцизная марка, как будет работать эта система. По моему мнению, необходимо выбрать один вариант, доработать его с учетом интересов государства и бизнеса и передавать на рассмотрение законотворцам", - отметил Продан.

Представители ГФС и бизнеса договорились о выработке совместной позиции по этому вопросу.

Алкоголь и табак в Украине снова дорожают

Как сообщалось, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% - до 67,1 млрд шт. преимущественно за счет влияния роста цен и увеличения незаконной торговли.

Напомним, стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%.

Как сообщалось, акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7%- до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

Принятыми правками в Налоговый кодекс предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1 тыс. шт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Введение, ГФС, Производство табачных изделий, Электронная система.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Известный нардеп попал в ДТП на Полтавщине Обмудсмены РФ и Украины составили "дорожную карту" посещения политзаключенных Савченко написала письмо Путину

Последние новости

Взрыв в жилом доме на западе Германии, пострадали 5 человек Скандальный де Карвалью уволен с поста президента Спортинга В Киеве во время конвоирования из-под стражи сбежал брачный аферист
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
04 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
05 Последние снимки с космического аппарата Розетта перед столкновением с кометой (Видео)
Новости сегодня
12:02 Печальная статистика: за 4 месяца в Украине умерло 880 младенцев
12:00 СМИ: Минобороны Британии требует от Мэй 20 млрд фунтов
11:54 Англия - Панама: букмекеры сделали свой прогноз на матч ЧМ-2018
11:49 Украина и Польша будут совместно противостоять строительству "Северный поток-2"
11:48 Смех до слез: прикольные демотиваторы для любителей посмеяться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: День молодежи в Украине: поздравление Порошенко и Гройсмана
В Украине отмечается день молодежи
Новости: В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
Новости: Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Новости: Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Добавить комментарий
0