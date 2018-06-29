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Боевики на Донбассе стягивают военную технику к линии разграничения

Боевики скрыто сосредотачивают военную технику
21:18 Сегодня Телеграф

Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса.

Незаконные вооруженные формирования продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной Украине территории, тем самым нарушая Минские договоренности. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

"По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальный Луганской области наблюдатели Миссии подтвердили факт расположения 12 единиц РСЗО "Град" с нарушением линий отвода, а также 5 танков (Т-64) в районе населенного пункта Круглик Луганской области", – говорится в сообщении.

При этом, на временно неподконтрольной Украине территории в Луганской области по результатам верификации мест хранения отведенной техники наблюдатели СММ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибром 122 мм и 152 мм (Д-30 "Лягушка", 2А65 "Мста-Б"), 4 РСЗО (БМ-21 "Град"), 3 самоходные гаубицы (2С1).

Кроме того, боевики, нарушая Минские договоренности, продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

"В частности, наблюдатели Миссии обнаружили недавно оборудованные боевиками огневые позиции протяженностью около 40 метров недалеко участки разведения в районе населенного пункта Золотое и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров северо-западнее населенного пункта Ясиноватая", – отметили в СЦКК.

Также, по имеющейся информации, около населенного пункта Горловка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения – более 10 единиц (САУ, танки), а недалеко от города Дебальцево обнаружено не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе несколько единиц РСЗО БМ-21 "Град" и танков "Т-72Б".

"Вместе с тем, в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергулевка зафиксировано более 10 единиц САУ (2С7 "Пион", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан"), и несколько единиц танков различной модификации", – отмечено в сообщении.

Как отметили в украинской стороне СЦКК, такие действия со стороны боевиков следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины и по мирному населению Донбасса.

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Боевики, Вооружение, Донбасс, СЦКК.
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