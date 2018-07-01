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Подтопленные дома и сорванные крыши: в Украине ликвидируют последствия непогоды

Подтопленные дома
09:33 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В 5 областях Украины из-за непогоды подтоплены и повреждены жилые дома и объекты соцсферы.

В результате ухудшения погодных условий произошло подтопление и повреждение жилых домов и объектов соцсферы в 5 областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы.

В на территории Днепропетровской обл. повреждены крыши 9 жилых домов, здания детского лагеря и здания СОШ, повалены около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны. От ГСЧС привлекалось 17 ед. тех. и 68 чел. в/с.

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В четырех районах Львовской обл. подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

"По состоянию на 7.00 1 июля остаются подтоплеными 4 приусадебных участка и 9 подвалов жилых домов. Для проведения работ по откачке воды привлекалось 4 ед. тех. и 7 чел. в/с ГСЧС. За сутки откачано более 1460 куб. м воды", – сказано в сообщении.

В восьми районах Ивано-Франковской обл. было подтоплено 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, разрушены 5 автомобильных дорог местного значения. Сообщение с жилыми домами обеспечено.

"По состоянию на 7.00 1 июля остаются частично подтопленными 5 приусадебных участков и 9 подвалов жилых домов. Для проведения работ по откачке воды привлекалось 11 ед. тех. и 48 чел. в/с ГСЧС. За сутки откачано более 900 куб. м воды", – сообщили спасатели.

30 июня в г.Чернигов были частично подтоплены 40 улиц и около 100 приусадебных участков. Для проведения работ по откачке воды привлекалось 48 ед. тех. и 95 чел., из них от ГСЧС 33 ед. тех. и 59 чел. в/с. По состоянию на 7.00 1 июля остается подтопленным 1 приусадебный участок. За сутки откачано более 7 тыс. куб. м воды.

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"В г.Чернигов по ул. Текстильщиков, 23, в результате затопления водой вырытого накануне котлована для проведения восстановительных работ по теплоснабжению, произошло подтопление фундамента и частичное повреждение (трещины) стен жилого дома (1956 застройки, двухэтажный, стены кирпичные, проживающих 57 человек). Жертв и пострадавших нет. Комиссией установлено, что дом находится в аварийном состоянии и принято решение об отселении жителей. По состоянию на 7.00 1 июля отселены 57 человек", – сообщили в ГСЧС.

30 июня в Беловодском районе Луганской обл. было частично подтоплено 25 приусадебных участков. По состоянию на 7.00 1 июля уровень воды снижается.

В ведомстве подчеркнули, что местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

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Град, Жара, Ливни, Непогода, Синоптики.
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