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Экс-футболист Арсенала оценил шансы сборной России на выигрыш ЧМ-2018

Андрей Аршавин
09:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Экс-форвард сборной России поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала турнира против Хорватии

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.

Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», — считает Аршавин.

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Все по теме:

Андрей Аршавин, Новости футбола, Сборная России, Футбол, ЧМ-2018.
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