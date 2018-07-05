Экс-футболист Арсенала оценил шансы сборной России на выигрыш ЧМ-2018

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.

Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», — считает Аршавин.