В Харькове неизвестные в противогазах разгромили офис ЛГБТ-сообщества

В Харькове накануне вечером неизвестные в противогазах напали на офис ПрайдХаб, расположенный в пер.Подольском, полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции города около 21:00 среды.

"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", - говорится в сообщении.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование

По факту нападения начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.