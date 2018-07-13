Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса

Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
11:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Офис крупных налогоплательщиков на 33% сократил проверки большого бизнеса, большому бизнесу было доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств.

Офис крупных налогоплательщиков сократил проверки большого бизнеса на 33%. В то же время, за шесть месяцев 2018 года большому бизнесу было доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств, что почти в два раза - на 6,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщается на сайте Офиса.

"Офисом крупных плательщиков значительно уменьшено количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности в январе-июне 2017 года проведено 569 документальных проверок, в І полугодии 2018 года - 380. Подразделением аудита Офиса за шесть месяцев 2018 года доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств, что на 6,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как объясняют фискалы, рост доначислений произошел за счет осуществления контрольно-проверочных мероприятий, которые концентрируются на проверках наиболее рисковых плательщиков и операций.

"В Офисе работает рискоориентированная система отбора плательщиков к проведению как плановых, так и внеплановых проверок. Основаниями для включения налогоплательщиков в план-график проверок является наличие рисков высокой и средней степени, которые утверждены приказом Минфина от 02.06.15 №524 "Об утверждении Порядка формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков", - отметили в Офисе крупных налогоплательщиков.

Сообщается, что почти половина внеплановых контрольных мероприятий проводится не по инициативе органов ГФС, а по другим предусмотренным Налоговым кодексом Украины причинам: в связи с отработкой писем банков, которые информируют о нарушении сроков расчетов в сфере ВЭД, - 44,2%; назначенным по постановлению суда (следственного судьи) - 6,1%; в связи с процедурами ликвидации и реорганизации - 2,1%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Большой бизнес, Денежные средства, Доначисление, Офис крупных налогоплательщиков, Сокращение проверок бизнеса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Экс-футболист Арсенала оценил шансы сборной России на выигрыш ЧМ-2018 Лондонские субкультуры восьмидесятых годов (Фото) В Украине ликвидируют последствия непогоды

Последние новости

Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий Тренера сборной России ждут в Германии
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
12:36 Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0