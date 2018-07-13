Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса

Офис крупных налогоплательщиков сократил проверки большого бизнеса на 33%. В то же время, за шесть месяцев 2018 года большому бизнесу было доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств, что почти в два раза - на 6,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщается на сайте Офиса.

"Офисом крупных плательщиков значительно уменьшено количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности в январе-июне 2017 года проведено 569 документальных проверок, в І полугодии 2018 года - 380. Подразделением аудита Офиса за шесть месяцев 2018 года доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств, что на 6,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как объясняют фискалы, рост доначислений произошел за счет осуществления контрольно-проверочных мероприятий, которые концентрируются на проверках наиболее рисковых плательщиков и операций.

"В Офисе работает рискоориентированная система отбора плательщиков к проведению как плановых, так и внеплановых проверок. Основаниями для включения налогоплательщиков в план-график проверок является наличие рисков высокой и средней степени, которые утверждены приказом Минфина от 02.06.15 №524 "Об утверждении Порядка формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков", - отметили в Офисе крупных налогоплательщиков.

Сообщается, что почти половина внеплановых контрольных мероприятий проводится не по инициативе органов ГФС, а по другим предусмотренным Налоговым кодексом Украины причинам: в связи с отработкой писем банков, которые информируют о нарушении сроков расчетов в сфере ВЭД, - 44,2%; назначенным по постановлению суда (следственного судьи) - 6,1%; в связи с процедурами ликвидации и реорганизации - 2,1%.