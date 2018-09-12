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Пентагон заключил контракт разработки ракеты сверхбольшой дальности

Пентагон заключил контракт разработки ракеты сверхбольшой дальности
19:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Работа по разработке новой ракеты согласно заключенного контракта будет завершена до 31 августа 2023 года.

Министерство обороны США заказало американской компании Lockheed Martin разработку новой крылатой ракеты большой дальности.

Об этом сообщается на сайте Defense Aerospace.

"Компания Lockheed Martin Corp, Орландо, штат Флорида, получила контракт на сумму $51 078 802 (создание - ред.) ракеты AGM-158 JASSM", - говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта компания берет на себя все инженерные и программные работы. Кроме того, контракт включает в себя разработку наземных и летных испытаний ракеты JASSM-XR.

Планируется, что работа над разработкой новой ракеты будет завершена до 31 августа 2023 года.

Как известно, AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух—земля", разработана корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и целей, перемещаемых в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

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Контракт, Минобороны, Ракета большой дальности, США.
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