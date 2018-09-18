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В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам

НАПК
21:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

В Национальном агентств по предупреждению коррупции заявили, что декларантам от имени агентства звонят мошенники.

Национальному агентству по предупреждению коррупции стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает УНН.

"Национальному агентству по предупреждению коррупции стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства", - отметили в пресс-службе.

Так, в НАПК отметили, что звонки осуществлялись "с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов".

"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства по субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования, или соответствующего органа. Общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно из официальных телефонов или адресов, указанных на официальном сайте", - отметили в НАПК.

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Декларирование, Звонки, Мошенники, НАПК.
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