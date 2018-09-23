Brexit: Франция и ЕС надеются на заключение сделки, но готовятся к худшему

Франция вместе со странами Евросоюза все еще сохраняет надежду на заключение выгодного для обеих сторон соглашения относительно Brexit, однако уже готовится и к худшему сценарию "жесткого выхода" Соединенного Королевства из состава континентального сообщества. Об этом в субботу заявила министр по европейским делам при внешнеполитическом ведомстве Франции Натали Луазо, выступая в эфире радиостанции France Inter, информирует УНН.

"Мы работаем над хорошей сделкой, на это направлена почти вся наша энергия, этому мы посвящаем все усилия. Оно возможно, и я в это верю, все 27 стран ЕС в это верят", — сказала министр.

При этом Луазо признала, что препятствием на пути к достижению устраивающего всех соглашения может стать позиция парламента Великобритании или Европарламента. "Я не могу исключать, что в конце концов мы не договоримся, поскольку госпожа премьер-министр Мэй нуждается в поддержке своего парламента, ведь соглашение должно быть ратифицировано британским парламентом, равно как и парламентом европейским. Представим, что соглашения не будет: мы говорим, что нужно к этому готовиться, французское правительство не может обратиться к нашим соотечественникам утром 30 марта и сказать, что в итоге мы ни к чему не пришли и совершенно не готовы", — отметила она.

В связи с этим, отметила Луазо, Франция со своей стороны готовится к "жесткому сценарию", и уже в ноябре на рассмотрение французского парламента правительство вынесет закон, дающий президенту полномочия подписывать указы для оперативной адаптации правовой базы к новым условиям сосуществования с Великобританией и "смягчения последствий" Brexit. "В ноябре я представлю этот закон парламенту, чтобы у нас были средства для подготовки к любым сценариям", — добавила министр.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.