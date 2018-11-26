МИД Польши осудил действия России в Азовском море

МИД Польши заявил, что Россия нарушила принцип свободы судоходства.

МИД Польши осудило агрессивные действия России в Азовском море, подчеркивая, что они стали возможными в результате нарушения РФ норм международного права, а также принципа свободы судоходства.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

"Нынешняя драматическая эскалация напряжения на водах Азовского моря, в результате которой были ранены моряки и повреждены корабли ВМС Украины, имеет свои истоки в последовательном нарушении Российской Федерацией основополагающих норм международного права, в частности нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивается, после нелегальной оккупации Крыма, подпитки конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве, "Россия нарушила принцип свободы судоходства".

"Со всей силой осуждаем агрессивные действия России и призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны к сдержанности в нынешней ситуации, которая может угрожать стабильности европейской безопасности",- говорится в заявлении МИД РП.

Как информировалось, спецназ России захватил три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.