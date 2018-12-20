Тоттенхэму придется отпустить Сона на Кубок Азии в январе

В случае успеха Южной Кореи игрок не поможет Шпорам в ряде матчей.

олузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин отправится на Кубок Азии в январе, передает ESPN.

В клубе подтвердили, что готовы отпустить корейца для выступлений за национальную сборную, однако случится это не раньше 13 января, когда Шпорам предстоит сыграть против Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.

Таким образом, Сон сможет помочь южнокорейской сборной в третьей игре против Китая, которая запланирована на 16 января.

В начале сезона Тоттенхэм договорился с корейской стороной, что отпустит Сона на турнир, который не входит в официальный календарь ФИФА, в том случае, если он не будет вызываться в сборную на осенние матчи группового раунда и товарищеские игры.

В том случае, если корейцы выйдут в финал (1 февраля), хавбек не поможет столичному клубу в матчах против Уотфорда, Фулхэма и Ньюкасла, а также пропустит матч Кубка Англии и ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги против Челси.

Напомним, в августе сборную Южной Кореи возглавил бывший наставник сборной Португалии Паулу Бенту.

В нынешнем сезоне на счету Сона 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.