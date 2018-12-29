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В Кропивницком найдена мертвыми в квартире целая семья

В Кропивницком найдена мертвыми в квартире целая семья
14:04 Сегодня Телеграф Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

В Кропивницком спасатели обнаружили в квартире пятиэтажного жилого дома тела четырех человек, предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В Кропивницком Кировоградской области вчера вечером в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Соборная спасатели нашли тела четырех человек. Как сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, предварительная причина смерти - отравление угарным газом от газовой колонки.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что нужна помощь по открытию двери одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Соборная г. Кропивницкий, поскольку проживающие там люди, по словам соседей, долго не выходили из дома. Прибывшие на место происшествия спасатели открыли дверь и обнаружили тела четырех погибших: муж, жена и дети (дочь 6-ти и сын 11 лет)", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти граждан сейчас устанавливаются.

Как сообщалось ранее, во Львовской области в курортном поселке городского типа Схидныця Бориславского горсовета Львовской области отравились пятеро детей.  По предварительным данным, дети могли отравиться во время плавания в бассейне. Четверо потерпевших - в возрасте четырех лет, одному исполнился год. Медики установили предварительный диагноз – синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта.

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Все по теме:

Дети, Квартира, Кировоградская область, Отравление угарным газом, Кропивницкий, Тела четырех человек, Газовая колонка.
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